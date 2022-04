Bocca cucita per José Mourinho alla vigilia di Inter-Roma, big match della 34esima di Serie A. Domani, infatti, non andrà in scena la tradizionale conferenza stampa, un film già visto in questa stagione prima di una gara contro la sua ex squadra: lo Special One, infatti, non aveva parlato né all'andata né tantomeno il giorno precedente al quarto di finale di Coppa Italia. L'appuntamento con i media è fissato per il 27 aprile, in vista della semifinale di Conference League contro il Leicester City.