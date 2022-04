Nuova seduta di allenamento settimanale per l'Hellas Verona di Igor Tudor oggi a Castelnuovo in preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma sabato 9 aprile, contro l'Inter. Dopo l'attivazione in palestra, i gialloblu hanno svolto un circuito tecnico ed esercitazioni tattiche. Domani, nuovo allenamento mattutino a porte chiuse.