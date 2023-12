Come prevedibile, Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, salterà la partita di sabato sera contro l'Inter. Il centrale sloveno di Gabriele Cioffi, infatti, dovrà stare ai box per qualche tempo dopo l'intervento a cui si è sottoposto in data odierna per la riduzione della frattura da stress allo scafoide del piede sinistro. L'operazione effettuata dal Professor Santucci, presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscita, fa sapere il club friulano in una nota ufficiale.