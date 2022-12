Ripresa degli allenamenti in casa Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto lavoro tecnico con le porte piccole. Sirigu ha svolto seduta col gruppo. Lavoro personalizzato sul campo 1 per Demme.