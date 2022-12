Nuovo allenamento questa mattina per il Napoli a Castel Volturno, in vista del match contro l'Inter: come riporta il sito ufficiale del club, la squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 svolgendo lavoro tecnico con l'ausilio di porte piccole. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati, in maniera alternata, in una prima parte dedicata a lavoro di forza, sul campo 1, e una seconda parte in seduta tecnico tattica. Chiusura di allenamento con una serie di partitine a tema. Diego Demme ha svolto seduta in gruppo.