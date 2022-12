Doppia seduta di allenamento per il Napoli, sceso in campo anche nel pomeriggio per una nuova seduta al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello, seguita da una partita con le 5 porticine ed esercitazione tattica a tutto campo. A chiudere il cerchio una partita a campo ridotto. Lobotka e Demme hanno svolto lavoro aerobico in campo, mentre Sirigu ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Seduta a parte, ma in campo, anche per Rrahmani.