È fissata per mercoledì la ripresa degli allenamenti del Napoli, pronto a radunarsi a Castel Volturno in proiezione al big match contro l'Inter del 4 gennaio. "Alla ripresa - aggiorna Gazzetta.it - ci saranno anche Rrahmani e Kvaratskhelia che hanno ormai superato i rispettivi infortuni. Mancheranno naturalmente i 5 giocatori impegnati al Mondiale che in Turchia saranno rimpiazzati da ragazzi della Primavera".

Il primo dicembre, invece, gli azzurri voleranno in Turchia direzione Antalya, dove parteciperanno al Winter Football Series by Regnum. Il ritorno in Italia è previsto il 12.