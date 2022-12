Doppio appuntamento internazionale per il Napoli al rientro dal Winter Football Series. Gli azzurri, primi avversari dell'Inter alla ripresa del campionato, hanno fissato ufficialmente una nuova amichevole dopo quella in programma con il Villarreal del prossimo 17 dicembre (alle ore 20:30 allo stadio 'Maradona'). La squadra di Spalletti, come annunciato in una nota ufficiale, sfideranno anche i francesi del LOSC Lille mercoledì 21 dicembre alle ore 20:00, sempre al 'Maradona'.