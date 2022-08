Archiviata l'amarezza per l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Lecce comincia a preparare la sfida di sabato contro l'Inter per la prima giornata di Serie A. Gli allenamenti riprenderanno nel pomeriggio ad Acaya. Da domani, invece, tre giorni di sedute mattutine, sempre ad Acaya. Venerdì, invece, il tecnico Marco Baroni ha deciso per la rifinitura serale, così da “abituare” la squadra all’orario di sabato sera.