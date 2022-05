Allenamento oggi alla Continassa per una Juventus che, messo in ghiaccio il quarto posto, punta tutto sulla finale di Coppa Italia. Secondo quanto riferito da SkySport24, nell'allenamento odierno gli assenti sono stati i lungodegenti Chiesa, Mckennie (solo corsa per lui) e Kaio Jorge, ai quali si è aggiunto Danilo che ha svolto un lavoro personalizzato. In campo si è rivisto Locatelli: solo corsa per lui, che prova a recuperare almeno per la panchina in vista del match di Roma con i nerazzurri. Differenziato anche per Cuadrado e De Sciglio, comunque più vicini al rientro rispetto al centrocampista ex Sassuolo.