Dopo il fastidio muscolare riscontrato durante l'allenamento di rifinitura di ieri in vista del match di questa sera contro il Sassuolo, Juan Cuadrado salterà anche la sfida di domenica contro il Venezia. Un'assenza che però non dovrebbe protrarsi oltre e che lascia speranze ai bianconeri in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma per il prossimo 11 maggio. Secondo quanto riferisce Tuttosport infatti il colombiano potrebbe addirittura rientrare già con il Genoa, ma molto sarà da valutare nei prossimi giorni. "La sensazione è che alla Continassa lavoreranno per tirare a lucido Cuadrado direttamente per il derby d'Italia" si legge nella versione online del quotidiano torinese.