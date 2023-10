C'è un dato che salta all'occhio se si parla di Bologna: quella di Thiago Motta è la seconda miglior difesa nei Top 5 campionati d’Europa. "Assieme al Nizza (4 gol presi) e dopo l’Inter (3), ovvero la squadra che andrà ad affrontare sabato a San Siro - sottolinea la Gazzetta -. Ma sembra un po’ Enrico Toti, questo Bologna, perché alle assenze (per altre due settimane) dei cardini difensivi Posch e Lucumi, Thiago Motta ieri mattina ha dovuto prendere atto del fatto che anche Victor Kristiansen (lesione al retto femorale sinistro) dovrà starsene in tribuna per tre settimane.

Morale: se anche per la quinta gara di fila non riuscirà a prendere gol – sono 474’ di imbattibilità dal gol di Luvumbo, 2 settembre - il Bologna sarebbe quasi da monumento alla… resistenza difensiva". Motta dovrà scegliere chi affiancare a Beukema, l'unico reduce della linea titolare: pronti De Silvestri, Calafiori e Lykogiannis.