Intercettato da DAZN dopo il bg match di San Siro, Juan Jesu commenta con queste parole l'esito di Inter-Napoli: "Bella partita, al secondo tempo abbiamo giocato solo noi quindi il pareggio è giusto. Questo dimostra la forza del gruppo dei campioni d'Italia in carica".

Credete alla Champions?

"Certo, la matematica ci dà la possibilità di sognare. Abbiamo tanti scontri diretti, dobbiamo dare tutto".

Eri arrabbiato con Acerbi per qualcosa che ti ha detto?

"Quello che succede in campo rimane in campo, poi si è scusato e siamo andati avanti. Quando l'arbitro fischia finisce tutto, è un bravo ragazzo. Dentro il campo ci sta dire di tutto, ma poi ha chiesto scusa perché era andato un po' oltre con le parole. È un ragazzo intelligente".