Quinto in classifica nel campionato Primavera 1, dove sabato scorso ha impostol '1-1 alla capolista Inter, il Milan conta di prendere l'energia che può dare una qualificazione ai quarti di Youth League per centrare i playoff scudetto. A dirlo è Ignazio Abate, tecnico dei rossoneri, parlando a MilanNews.it a margine della vittoria dei suoi ragazzi contro il Braga dopo i calci di rigore: "Avevo detto che sarebbe stata una partita spartiacque per la nostra stagione - le sue parole -. Mancano undici partite di campionato, prima di tutto vogliamo migliorare il punteggio dell’anno scorso e possibilmente centrare i playoff, anche noi vogliamo vivere l’ultimo mese da protagonisti inseguendo un piccolo sogno. Non sarà facile. Adesso lunedì arriva una partita fondamentale con la Fiorentina, dobbiamo recuperare tutti gli effettivi perché a pieno regime diventiamo una squadra pericolosa per tutte e possiamo starci dentro. Senza 5-6 elementi la qualità generale e di impatto fisico si abbassa. Dovremo far giocare ragazzi più giovani e non sarà un problema, chiaramente poi le aspettative cambiano.

Vedremo quello che sarà, ma noi venderemo cara la pelle per centrare i playoff. Me lo auguro per i miei ragazzi, ce la mettono tutta, un gruppo umile con una mentalità incredibile. Mi auguro che per la prima volta centrino l’obiettivo dei playoff perché se lo meritano. Faccio loro i complimenti perché per il secondo anno consecutivo siamo tra le 8 più forti d'Europa, non era mai success, farlo per due anni di fila è un grande risultato".