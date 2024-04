Niente conferenza stampa post-partita per Stefano Pioli, a margine di quello che è stato probabilmente il suo ultimo derby di Milano da allenatore, il sesto consecutivo perso con l'Inter, che oggi si è laureata campione d'Italia in casa dei cugini. Il club rossonero ha comunicato che l'allenatore di Parma, dopo le dichiarazioni rilasciate a DAZN a caldo, non parlerà ai cronisti presenti nella sala stampa di San Siro.