Altra prestazione da dimenticare per il Milan che, per citare lo stesso Pioli, "ha meritato la sconfitta" per mano della Roma. Ko valso l'eliminazione dall'Europa League. Al termine della gara, persa per 2-1 dopo la già amara sconfitta dell'andata per 0-1, i tifosi rossoneri hanno espresso tutto il loro disappunto nei confronti dei risultati inanellati fino a questo momento e dinnanzi all'ennesima delusione stagionale hanno contestato la squadra di Stefano Pioli. "Tirate fuori le palle" ha intonato la fetta di Olimpico a tinte rossonere.