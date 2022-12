Intervistato da Sky Sport nel ritiro turco del Napoli, Mario Rui ha parlato così del sogno scudetto che sta cullando la squadra di Spalletti, attualmente prima a +8 sul Milan, primo inseguitore: "E' normale che chi sta dietro vuole che il Napoli sbagli, noi dobbiamo continuare a fare cose importanti, consapevoli che non abbiamo fatto ancora niente - le parole del portoghese -. L'anno dei 91 punti ci è mancato poco per vincere il titolo, ma il passato non conta. Guardiamo a questo campionato, ci sono possibilità importanti: dobbiamo dare continuità al lavoro".