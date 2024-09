L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha evidenziato la forza mentale di Erling Haaland e la sua abilità da rapace dopo che la doppietta dell'attaccante all'Etihad ha assicurato una preziosa vittoria per 2-1 al City in Premier League contro il Brentford. Si pensava che il bomber norvegese, segnato dal lutto per la perdita dell'amico di famiglia Ivan Eggja a 59 anni, potesse essere tenuto a riposo, invece è sceso in campo decidendo l'odierna sfida dell'Etihad Stadium.

Questo l'elogio del tecnico dei Citizens: "Ieri mi ha detto che voleva giocare. Questa è la sua forza. Per 90 minuti ti dimentichi della tua vita personale. È stato difficile per la sua famiglia, morire a quell'età è dura per ogni essere umano. Nello spogliatoio abbiamo provato a stargli vicino. Ieri era molto più in forma e il modo migliore a volte è fare il proprio lavoro. Lui, per molti anni, lo ha fatto perfettamente. Quella è la sua forza. Per 90 minuti ti dimentichi della tua vita personale e del pugno in faccia che la vita ti dà. Se non è pronto per giocare verrà da me e dirà che non è pronto per giocare. Ha così tanta qualità ed è un'arma che dobbiamo usare".