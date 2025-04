Dopo il trauma cranico riscontrato dopo lo scontro con Jimenez durante Udinese-Milan, nello scorso match di campionato, il portiere del Milan, Mike Maignan è stato sottoposto oggi ad esami specialistici che "hanno escluso complicanze", come fa sapere il club rossonero. "Nei prossimi giorni Mike potrà riprendere progressivamente gli allenamenti".

Da valutare le condizioni del portiere francese, dunque, in vista del derby di semifinale di Coppa Italia contro l'Inter in programma per mercoledì 23 aprile.