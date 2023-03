Brutto infortunio per Salvatore Sirigu. Come confermato dalla Fiorentina con un comunicato ufficiale, nel corso dell’allenamento odierno il portiere della formazione viola, prossima avversaria dell'Inter in campionato, ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo.