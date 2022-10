Dopo i 25 Daspo inflitti ai tifosi della Fiorentina "per adunata sediziosa" delle scorse settimane che aveva portato la curva Fiesole a non tifare per i primi minuti delle scorse gare, la fetta di tifo più calda della Viola ha optato per un cambiamento delle modalità di protesta. "Dopo aver rinunciato a fare il tifo nei primi minuti delle scorse partite abbiamo deciso di rilanciare facendovi vedere cosa rischiate di perdervi in futuro, organizzando una coreografia allo stesso tempo simbolica e speriamo anche spettacolare. Faremo tutto ciò che è nelle nostra possibilità per non far abbassare l'attenzione su quello che ci sta accadendo perchè il rispetto dei diritti dei nostri ragazzi. Oggi, e di tutte le persone vengono prima di ogni altra cosa. Combatteremo i vostri abusi, questo ve lo garantiamo" si legge nella nota pubblicata.