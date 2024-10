Grande prestazione di Mattia Perin ieri sera contro lo Stoccarda, ma che non è bastata alla sua Juventus ad evitare la prima sconfitta stagionale. A fine partita il portiere dei bianconeri risponde così a Sky Sport, anche in vista del derby d'Italia di domenica: "Io so che nella vita e nei lavori ci sono delle categorie e tanti pensano che io abbia scelto la Juve per comodo ma è il contrario. Restare in equilibrio quando si gioca poco è complicato: purtroppo non riesco a godermi questa serata perché è arrivata una sconfitta. Ora dobbiamo metabolizzare questa partita e pensare alla prossima sfida contro l'Inter".