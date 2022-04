In vista del lunch-match contro il Venezia quindi della finale di Coppa Italia contro l'Inter, arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri che nella seduta d'allenamento odierna ritrova Arhtur, tornato ad allenarsi in gruppo seppur parzialmente. A renderlo noto è lo stesso club bianconero nel report pubblicato sul sito ufficiale. La squadra riprenderà la sessione di allenamenti domani mattina.