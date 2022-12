Si avvicina il momento del derby d'Italia nella Serie A Femminile e in vista della partita di domani alle 14.30 le bianconere recuperano due pedine fondamentali. Si tratta di Beerensteyn e Bonansea, come informa oggi Tuttosport alla vigilia dell'incontro in programma nel massimo campionato. Per Gunnarsdottir, invece, ancora una seduta parziale.