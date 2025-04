Sorpresa dell’ultim’ora in casa Bayern Monaco. Come riferisce Sky Sport, infatti, Manuel Neuer risulta a disposizione per il ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera al Meazza contro l'Inter.

Da capire se il portiere verrà schierato da Kompany come titolare o se verrà confermato Urbig. Restano indisponibili Upamecano, Davies, Ito e Musiala, mentre recuperano rispetto all'andata sia Pavlovic che Coman, già in campo sabato contro il Borussia Dortmund in Bundesliga.