Ennesimo forfait in casa Bayern Monaco. Questa volta non si tratta di un giocatore della rosa di Vincent Kompany, ma di Herbert Hainer, 70enne presidente del club tedesco, che si è rotto il perone mentre faceva sport domenica scorsa. Un infortunio che lo obbligherà a saltare la trasferta di domani a Milano, dove i bavaresi tenteranno l'impresa di ribaltare il 2-1 dell'andata in casa dell'Inter per accedere alle semifinale di Champions League. La notizia, confermata anche dal Bayern, è riportata da Sport BILD.