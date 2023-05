Il fondatore di RedBird, società proprietaria del Milan, Gerry Cardinale, si è congratulato con l'Inter per la finale di Champions League raggiunta dopo aver eliminato i rossoneri: “A nome del Milan voglio congratularmi con tutto il team dell'Inter e con i suoi tifosi per due partite ben giocate. Auguriamo loro tutto il meglio per la finale a Istanbul", le sue parole.