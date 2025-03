Non solo Inzaghi perde pezzi, anche Gian Piero Gasperini sarà costretto a far a meno di una pedina che sarebbe potuta tornare utile nello scacchiere anti-Inter di domenica prossima. L'Atalanta perde l'ex interista, Juan Cuadrado. Il giocatore colombiano, uscito per un problema fisico contro la Juventus, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado della fascia del muscolo bicipite femorale destro.

Infortunio che manda ai box l'esterno degli orobici e che lo costringono alla bandiera bianca per la sfida di domenica contro la Beneamata e non solo: in attesa di capire meglio a proposito dei tempi di recupero, quasi sicuramente necessiterà di una convalescenza di qualche settimana.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!