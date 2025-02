Il ritorno alla Fiorentina significa la chiusura di un cerchio per Nicolò Zaniolo, che da Firenze se ne era andato nel 2016 per continuare la sua crescita sportiva alla Virtus Entella prima di spiccare il volo nell'Inter Primavera. "Non è una rivincita, è passione e sport - ha spiegato il centrocampista a Sportmediaset parlando della sua esperienza 2.0 in viola -. Sono nato per giocare a calcio, sono tornato a casa, dove mi hanno voluto bene. Col senno di poi c'è il rimorso di non essere venuto qui in estate; all'Atalanta non mi sono divertito tanto perché ho giocato poco, anche se sono cresciuto dal punto di vista calcistico e umano. Ora penso solo al futuro".