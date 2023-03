"Grave infortunio per Salvatore Sirigu" scrive Sportitalia a proposito dell'estremo difensore della Fiorentina, questa mattina impegnata in amichevole contro il Saravezza Pozzi Calcio al Franchi. Allenamento congiunto durante il quale "il portiere viola, nel tentativo di recupero di palla dopo un retropassaggio di Ranieri, si e infortunato gravemente alla caviglia" come si legge nella spiegazione della dinamica dell'infortunio. L'estremo difensore sardo è uscito dal campo in barella, è stato soccorso immediatamente, prima di essere trasportato in ospedale in ambulanza.