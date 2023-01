E' il caso di pensare allo scudetto? "Noi giochiamo per vincere contro la Samp la prossima giornata. Non si può pensare di vincere quello o quell'altro, la priorità è migliorare i ragazzi. Se siamo qui è perché vogliamo risultati ma soprattutto migliorare i ragazzi".

Ti sei stufato di vincere? Perché il cambio modulo? "Non mi sono stancato assolutamente, se no dobbiamo andare a casa. Siamo molto contenti perché è un risultato incredibile: 5 coppe in neanche tre anni, un ottimo lavoro. Dobbiamo sempre ricominciare da capo in questa categoria, è un lavoro di gruppo, c'è anche la società dietro di noi. Oggi vedo dei ragazzi migliorati. Noi non abbiamo un modulo prestabilito, ma dei concetti: ultimamente a 4 dietro avevamo avuto difficoltà in uscita".

Chi è più pronto?

"Non faccio nomi, ma i ragazzi vanno presi in considerazione e mi auguro vengano ripagati per quanto di buono stanno facendo. Non faccio nomi perché non voglio togliere qualcosa a qualcuno. Dico quelli che non hanno giocato, anche loro hanno una prospettiva: è una maratona la loro carriera".

Vorrebbe fare il salto in prima squadra?

"Ho risposto diverse volte e dico sempre la stessa cosa: quando ho iniziato volevo fare esperienza, già quest'estate potevo cominciare con i grandi ma ho creduto non fosse il momento giusto. Non ho fretta, già alleno dei 'grandi'. Voglio migliorare come loro, ovviamente mi ci vedo in futuro, poi come farei a dire di no alla Fiorentina? Mi riempirebbe di orgoglio".

Oggi c'era anche Commisso a vederla, vi ha detto qualcosa?

"Il presidente c'è sempre, potrebbe vedersela al caldo invece viene qua e tornerà casa alle 3 di notte. Ci ha sempre aiutato, ci ha sempre fatto sentire in famiglia: lo ringrazi

FcIN - Chivu ha detto che lei avrà una grande carriera da allenatore, lei cosa ne pensa di lui?

"Ne avrà una più grande della mia, come gli è successo da calciatore (ride ndr). Abbiamo un grande rapporto, ha vinto uno scudetto l'anno scorso e ora guida una grande squadra che forse non sta ottenendo grandi risultati. Avrà un futuro roseo davanti a sé"