Daniele Pradè, ds della Fiorentina, celebra ai canali ufficiali del club viola la vittoria tanto netta quanto insperata sull'Inter: "E' stata una serata stupenda, ho scritto ai ragazzi 'grazie, siete stati eroici' - le sue parole -. E' stata una gara stranissima, sofferta per la situazione di Edoardo. Eravamo 11 più Moreno perché Colpani e Cataldi non erano considerabili avendo fatto il primo allenamento giovedì. Abbiamo giocato con sacrificio e abnegazione, ringrazio i ragazzi e il mister a nome di tutti. Queste sono le partite dove conta il cuore. Anche nel primo tempo abbiamo avuto due palle gol incredibili, sono felice per le prestazioni importanti fatte da chi gioca meno. Sono stati veramente emozionanti i ragazzi, è una vittoria che ci dà energia. Ora si aggregheranno i nuovi e di recuperare gli infortunati, ma dirò al mister di ripartire assolutamente con la stessa formazione a San Siro. Rimaniamo così, ma a parte gli scherzi siamo felici. L'Inter ha campioni incredibili, ma sono stati sorpresi da questa grandissima generosità. Li abbiamo colpito su quello, lunedì li troveremo arrabbiati".