La prima offerta del Galatasaray per Hakan Calhanoglu non è ancora arrivata, ma già si sa che l'intenzione del club turco è non andare oltre 15-20 milioni di euro per il cartellino, si legge oggi su Tuttosport.

Complicato pensare che da Istanbul possano alzare la posta ora, visto quanto accaduto: dal loro punto di vista, risolverebbero un problema all'Inter. Dal canto loro i nerazzurri, del cui regista titolare si è interessato anche il Manchester United, sognano Ederson per la sostituzione. Costo: 50 milioni di euro. Difficile Rovella per via della clausola rescissoria (sempre 50 milioni) e per i rapporti Marotta-Lotito. Attenzione quindi a Frendrup, sondato a gennaio.