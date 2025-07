Stamattina molto presto è ufficialmente finita la missione americana dell'Inter. Il gruppo nerazzurro, con giocatori, staff tecnico e dirigenti, è sbarcato infatti a Milano Malpensa alle 5.42 per il più classico del 'rompete le righe'. Assenti rispetto alla squadra che ha partecipato al Mondiale per Club i sudamericani, Marcus Thuram e Denzel Dumfries che sono rimasti negli USA per le proprie vacanze. Prossimo step, il raduno ad Appiano o Gentile il 23 luglio.

A seguire le immagini da Malpensa.