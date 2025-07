Una resa dei conti incandescente che rischia si squassare lo spogliatoio. Così Tuttosport definisce le ultime ore in casa Inter, una squadra che rischia anche di partire col piede sbagliato nella prossima stagione.

Un mese nella centrifuga dopo lo 0-5 della finale di Champions League, l'addio di Inzaghi, il "no" di Fabregas, l'eliminazione dal Mondiale e ora questo, con Chivu scaraventato in un ambiente in subbuglio per una missione (fare bella figura negli Stati Uniti) riuscita solo a metà: avanti nel girone, ma poi l'uscita di scena contro una squadra modesta.

Evidentemente Lautaro Martinez covava da mesi uno stato d'animo irrequieto per alcuni atteggiamenti. Ha recuperato a tempo di record per esserci col Barcellona e ha poi visto compagni che riprendevano in maniera più "tranquilla". I nomi che fa il quotidiano sono quelli di Calhanoglu, Thuram, Pavard, forte Frattesi.

A Lautaro si è un po' chiusa la vena, si legge ancora. Anche perché determinate cose sono successe anche a lui tramite procuratore, quando quest'ultimo cavalcò l'onda di un possibile trasferimento al Barcellona e anche le super offerte dall'estero in tempi di rinnovo. Il messaggio è stato forte, probabilmente corretto, ma con toni forse sbagliati al momento sbagliato. La società, indispettita, avrebbe preferito sciacquare i panni sporchi al chiuso dello spogliatoio.

Cosa che è poi avvenuta in una lunga riunione tra giocatori e staff prima della partenza dagli Stati Uniti.