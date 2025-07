Dopo gli avvicendamenti di ieri sera che hanno fatto da cornice ad una stagione da dimenticare, l'Inter vorrà capire nei prossimi giorni la situazione relativa ad Hakan Calhanoglu: se sarà possibile o meno riuscire a ricucire con il centrocampista turco, quantomeno per sedersi al tavolo del mercato con animi sereni, e se il Galatasaray presenterà formalmente un'offerta per l'ex Milan. Il club di Istanbul, di cui tanto si parla in ottica Calha, non ha ancora recapitato ai nerazzurri alcuna offerta ufficiale per il classe '94. Nel caso in cui arrivasse l'offerta e Calhanoglu manifestasse la voglia di andar via, andrebbe trovato il sostituto. Il desiderio di casa Inter è Ederson che però ha una valutazione molto alta, di circa 50 milioni, oltre ad una concorrenza importante con Juventus e Al-Hilal alla finestra.

Non solo Calhanoglu, perché nella giornata di oggi le novità di mercato hanno riguardato anche Davide Frattesi che con l'addio di Simone Inzaghi e l'arrivo di Cristian Chivu aveva aperto all’ipotesi di restare a Milano, prima che si palesasse il concreto interesse dell'Atletico Madrid. Ci sarà dunque da capire come agirà il club madrileno, se insisterà o meno per accaparrarsi il cartellino del centrocampista romano.

Per quanto riguarda la difesa, l’Inter resta attenta al profilo di Giovanni Leoni, giocatore per il quale dovrà convincere il Parma ad aprire all'eventuale cessione. Questo il punto della situazione fatto da Sky Sport nel corso della puntata odierna di 'Calciomercato L'Originale'.