Solo in teoria è ancora possibile ricomporre la frattura con Calhanoglu. La realtà porta a pensare a un passaggio del turco al Galatasaray, con l'Inter che però non si sposta dalla richiesta di 35-40 milioni. Una volta sistemato questo trasferimento, i nerazzurri potranno dare l'assalto al sostituto.

I nomi dei possibili eredi li fa la Gazzetta dello Sport. C’è un nome che va tenuto in considerazione, la primissima scelta se solo si creassero le condizioni per un affondo: Ederson dell’Atalanta. Per convincere l’Atalanta almeno a sedersi e a parlare dell’affare servono non meno di 45-50 milioni. Inutile dire che il suo profilo, in casa nerazzurra, mette tutti d'accordo. Il tesoretto, oltre all'addio di Calhanoglu, potrebbe essere prodotto anche dalle cessioni di Ale Stankovic, Bissecck e, forse, Frattesi.

C'è anche Rovella, ma non convince fino in fondo. Al contrario di Ederson e di Stiller dello Stoccarda: classe 2001, centrocampista mancino. Lui è già nel giro della nazionale tedesca: valutazione simile a quella di Ederson, corsa anche questa non semplice considerando l’interesse del Bayern.

Sempre in ottica uscite, la Gazzetta ricorda la clausola da 30 milioni presente nel contratto di Dumfries, attivabile entro metà luglio: per ora zero segnali in tal senso. Resta invece viva la pista Leoni: l'Inter ha un budget di 30 milioni per il difensore, mentre il Parma ne chiede 40. L'alternativa è De Winter, che il Genoa (al quale piace Valentin Carboni) valuta 30.