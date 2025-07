"Sono contentissimo". Queste le poche parole pronunciate ieri da Ange-Yoan Bonny al suo primo giorno da interista. Mentre i suoi nuovi compagni, dall'altra parte del mondo, affrontavano la tempesta con Chivu, che lui conosce molto bene, il francese sbarcava a Linate per muovere i primi passi da nerazzurro.

Come ricorda la Gazzetta, è il terzo colpo dopo Sucic e Luis Henrique. Qualche sorriso, un paio di selfie e poi consuete visite all'Humanitas e via in sede per registrare i contenuti media. Firme e annuncio ci saranno oggi, quando l'Inter e la sua dirigenza saranno rientrati a Milano.