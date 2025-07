Desolante il colpo d'occhio del Bank of America Stadium di Charlotte, che presentava ampi spazi vuoti per la partita tra Inter e Fluminense con una rappresentanza di tifosi brasiliani importante anche se ad occhio non corposa come quelle delle altre tifoserie verdeoro presenti negli Stati Uniti. I dati della FIFA certificano il poco successo della sfida in termini di pubblico: per l'ultima recita nerazzurra in questo Mondiale per Club erano presenti 20.030 spettatori, pari al 26,69% della capienza effettiva dell'impianto della città della North Carolina.