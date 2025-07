Futuro in via di definizione per l'ex interista Milan Skriniar, ad un passo dalla conferma al Fenerbahce. Secondo quanto spiegato da Fabrizio Romano, il club turco avrebbe intenzione di tenere lo slovacco, arrivato in Turchia nella finestra di mercato di gennaio in prestito dal PSG, club col quale la squadra di Mourinho sta trattando.

L'ex vice capitano dell'Inter non rientra nei piani di Luis Enrique, mentre idee diverse nutre José Mourinho che avrebbe chiesto personalmente ai dirigenti di tenere lo slovacco. Richiesta approvata dai vertici del club turco che stanno cercando di trovare una soluzione.