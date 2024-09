Domani pomeriggio, alle ore 18, Gianpiero Piovani tornerà all'Enzo Ricci di Sassuolo da avversario per guidare l'Inter Women nella sfida contro le neroverdi, valida per la quarta giornata della Serie A Femminile. Il suo successore sulla panchina emiliana Gian Loris Rossi presenta così l'incrocio al sito ufficiale del club: "Provo grande stima nei confronti di Piovani e sfidarsi su questo terreno sarà divertente e sarà sicuramente stimolante per entrambi. Visti i risultati ottenuti finora, penso che anche nel derby contro il Milan avrebbero meritato il bottino pieno, sono certo che troveremo di fronte una squadra ben preparata. Dal canto nostro confido che la nostra prestazione sarà all’altezza delle aspettative e, come sempre, sarà fondamentale il caloroso supporto da parte dei nostri tifosi”.