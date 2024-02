"È una partita da 180 minuti, siamo venuti a giocare contro la squadra più in forma d'Italia, l'abbiamo fatto bene, fa male perdere ma è tutto aperto". Questo il primo pensiero di Rodrigo De Paul ai microfoni dei canali media dell'Atletico Madrid. Anche l'ex Udinese si è voluto soffermare sul calore dei tifosi arrivati a Milano dalla Spagna, definito "incredibile. In campo si facevano sentire e non è per niente facile quindi faremo di tutto per loro e in casa nostra tutto è possibile. Partiamo con tristezza ma con la consapevolezza che possiamo farlo con calma, la squadra lo ha già fatto tante volte e lo farà ancora".