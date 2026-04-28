"Il presidente del CONI non solo è fiero, ma anche orgoglioso di rappresentare tutti gli organismi sportivi", ha detto Luciano Buonfiglio, numero uno del CONI, intervistato prima delle varie udienze a 'Sezioni Unite del Collegio di Garanzia' per discutere dell'inibizione del presidente dell'AIA, Antonio Zappi. "Quindi federazioni, discipline associate, enti di promozione e anche le benemerite. Al tempo stesso, come le rappresenta e cerca di sostenerle, deve anche monitorarle. Ma questo non significa essere sceriffo e neanche che io mi lasci influenzare da destra o da sinistra, da chi vuole parlare al posto mio. Non esiste. lo sono stato eletto per far rispettare le regole, ma il primo a doverle rispettare sono io. Non so se è sufficiente...." ha continuato prima di rispondere a chiare lettere sull'ipotesi commissariamento della FIGC.

Al momento le regole dicono che il commissariamento non è possibile?
"Conoscendomi in questi mesi, quando ci sono stati i presupposti ho commissariato o no? Sì. Oggi no...".

Sezione: News / Data: Mar 28 aprile 2026 alle 17:08
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi