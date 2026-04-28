Come noto, la FIFA ha comunicato in questi giorni i nuovi criteri ufficiali per l’assegnazione dei punti in base al percorso che i club effettueranno, nella principale competizione della propria federazione continentale, per qualificarsi al prossimo Mondiale per Club del 2029 (l'anno scorso a trionfare è stato il Chelsea). Edizione per la quale saranno presi in considerazioni i punti raccolti dal 2024/25 al 2027/28. I criteri di assegnazione introdotti dalla FIFA per tutte le confederazioni prevedono l'assegnazione di 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 3 punti per il passaggio a ciascuna fase della competizione. Oltre al ranking, un posto al Mondiale è assegnato di diritto anche alle vincitrici dei tornei continentali nelle quattro stagioni prese in considerazione. C'è un jolly per le partecipanti alla Champions League: chi andrà direttamente agli ottavi avrà 12 punti, il massimo ottenibile dalle squadre partecipanti agli spareggi dal nono al 24esimo posto.

In base a questi nuovi criteri, Sky Sport riporta quello che è il ranking legato alla UEFA, che vede al momento in testa l'Arsenal con 102 punti davanti al PSG, già qualificato per il prossimo torneo, e al Barcellona e al Bayern Monaco entrambi a 92 punti. Sesto posto al momento per l'Inter, che vanta 76 punti e precede di un punto il Real Madrid e di due l'Atletico Madrid. Hanno già staccato il visto per il prossimo Mondiale per Club, oltre al PSG, anche Flamengo, Al Ahli, la formazione egiziana del Pyramids vincitrice della Caf Champions League 2024/25 e i messicani del Cruz Azul che hanno vinto la Concacaf Champions Cup 2025.