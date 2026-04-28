Dopo le parole di riserbo di qualche ora fa dell'avvocato, Antonio D’Avirro a Radio Crc, la decisione è stata presa: Gianluca Rocchi non si presenterà all'interrogatorio con il pm in programma per giovedì 30 aprile, in merito "all’indagine della Procura di Milano sul mondo arbitrale che vede l'ex designatore di Serie A e B, autosospesi negli scorsi giorni, indagato per concorso in frode sportiva". A farlo sapere è stato lo stesso legale D'Avirro che ha detto: "Decisione mia, Rocchi voleva presentarsi. Ma senza fascicolo non posso svolgere difesa efficacemente", ha detto scrivendo l'ultimissimo aggiornamento che riguarda la vicenda. 

Sezione: Focus / Data: Mar 28 aprile 2026 alle 17:23
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi