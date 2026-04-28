Dopo le parole di riserbo di qualche ora fa dell'avvocato, Antonio D’Avirro a Radio Crc, la decisione è stata presa: Gianluca Rocchi non si presenterà all'interrogatorio con il pm in programma per giovedì 30 aprile, in merito "all’indagine della Procura di Milano sul mondo arbitrale che vede l'ex designatore di Serie A e B, autosospesi negli scorsi giorni, indagato per concorso in frode sportiva". A farlo sapere è stato lo stesso legale D'Avirro che ha detto: "Decisione mia, Rocchi voleva presentarsi. Ma senza fascicolo non posso svolgere difesa efficacemente", ha detto scrivendo l'ultimissimo aggiornamento che riguarda la vicenda.