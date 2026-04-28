La crisi del calcio italiano continua ad essere oggetto di attenzioni anche da parte della politica. Secondo quanto riferito da Tutto Mercato Web, infatti, nella giornata di giovedì 30 aprile Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, sarà infatti ascoltato, in un’audizione informale, dalla VII Commissione della Camera dei Deputati (Cultura, Scienza e Istruzione), in compagnia di Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B.

La Commissione che ascolterà i vertici del calcio di club del nostro paese è la stessa che aveva convocato Gabriele Gravina, presidente dimissionario della FIGC, dopo il tracollo di Zenica, salvo poi ripensarci. Simonelli riferirà sulla crisi e le prospettive del calcio italiano.

Sezione: News / Data: Mar 28 aprile 2026 alle 22:47
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.