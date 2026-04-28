Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli ha commentato l'incresciosa situazione nella quale verte il calcio italiano dopo quanto emerso dall'inchiesta su Gianluca Rocchi. Dopo aver ricordato l'oscuro periodo vissuto con la sua Juventus dopo lo scandalo Calciopoli, l'ex presidente bianconero ha risposto anche sull'eventuale implicazione dell'Inter: "Se ci saranno un giorno delle prove vere, le prove vere verranno fuori. Al momento va sospeso qualsiasi tipo di giudizio", ha detto.

Sulla proposta di presidenza di Malagò:

"Bisogna cambiare tutto".

Sull'acquisto di giocatori stranieri:

"Tre quarti dei giocatori che giocano in Serie A sono stranieri. Nessuno vuole mettere mano a trovare la soluzione”, ha osservato, auspicando un cambio di rotta che possa favorire la crescita del calcio nazionale. L’intervento si è concluso con una riflessione sul clima che si respira tra i presidenti dei club, spesso più attenti ai bilanci delle proprie società che al bene collettivo del calcio italiano.