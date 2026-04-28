Nel corso del podcast 'Cose Scomode' di Aura Sport, Luca Toni risponde a domanda sui meriti di Cristian Chivu per la conquista dello Scudetto da parte dell'Inter, sottolineando che la mano del tecnico rumeno è stata decisamente importante: "Chivu voleva cambiare tutto in questa Inter all'inizio, poi ha visto che non riusciva a cambiare tutto perché non gli han preso certi giocatori e allora ha preso in mano la situazione. Secondo me ha ricompattato il gruppo dopo che c'era stato il litigio tra Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez e poi dopo è venuta fuori la la forza di questa Inter, però secondo me è stato fondamentale Chivu".

L'ex bomber del Palermo approfitta per rispolverare quello che ormai è diventato il suo autentico di battaglia: "La cosa che mi piace è che ha capito di dover cambiare modulo se vuole andare avanti in Champions League l'anno prossimo. Io sono convinto che nessuna delle big italiane debba fare il 3-5-2, puoi usarlo quando ti vuoi salvare ma se il Milan si presenta con quel modulo in Champions fai la fine del Napoli; diventi troppo prevedibile e trovi avversarie che ti saltano addosso", aggiunge Toni evidenziando quello che è un vulnus tattico abbastanza pesante rispetto alle squadre di vertice del calcio europeo.