Sembra destinata ad esaurirsi l'avventura all'Olympique Marsiglia del 21enne centrocampista dell'Olympique Marsiglia Arthur Vermeeren. Il club transalpino, infatti, non appare intenzionato ad esercitare l'opzione di acquisto da 20 milioni di euro prevista nell'accordo di prestito siglato in estate con l'RB Lipsia. Il ragazzo è quindi destinato a tornare ai Roten Bullen, ma il suo sarà solo un passaggio di breve durata perché secondo la Bild altri club sono pronti a buttarsi sul giocatore.

In primis, c'è il Tottenham di una sua vecchia conoscenza come Roberto De Zerbi, impegnato nella rincorsa degli Spurs alla complicatissima permanenza in Premier League, che conosce molto bene Vermeeren per averlo avuto a disposizione nei mesi in Francia e ne apprezza le qualità. Ma oltre al Tottenham, secondo il tabloid tedesco, anche l'Inter sembra interessata al giocatore. Il Lipsia potrebbe trarre vantaggio da questa concorrenza per alzare il tiro e innescare l'asta: il club della Red Bull prelevò il giocatore per 25 milioni dall'Atletico Madrid l'estate scorsa, per girarlo poi ai Phocéens dove ha collezionato 23 presenze in tutte le competizioni in questa stagione, fornendo due assist.