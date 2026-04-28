"Eh, ma la Marotta League...". Parte con questa battuta ironica Emiliano Viviano, ospite del podcast 'Cose Scomode' di Aura Sport, nell'esaltare quelle che sono le qualità del presidente dell'Inter, sottolineando come i successi suoi e della sua Inter non siano frutto di chissà quali abilità extracampo: "La gente pensa che Beppe Marotta vince perché è potente politicamente, vince perché sa fare calcio e lo dimostra i risultati di dovunque è stato. Non è che ha la bacchetta magica, domattina arriva, dice 'No, si fa come dico io'. è che semplicemente sa fare calcio. Poi nel calcio puoi anche non vincere, però arrivare a fare due finali di Champions vendendo ogni anno per 100 milioni è un miracolo sportivo. Che sia l'allenatore, i giocatori, lui, Piero Ausilio, Dario Baccin... Devi essere bravo a sostituire Achraf Hakimi con Denzel Dumfries, ti parte Romelu Lukaku e vai a prendere Marcus Thuram".

Parlando dei meriti di Cristian Chivu per la conquista ormai imminente dello Scudetto, Viviano aggiunge: "Si sono create due fazioni e il discorso è a metà strada. C'è chi dice che Chivu ha fatto un miracolo perché la squadra era finita e e chi dice invece che è semplicemente fortunato perché la squadra è forte. No, Chivu ha avuto il merito di lanciare una squadra che ha avuto un finale brutto, ma ha preso una squadra ben allenata e forte ed ha avuto il merito di rimetterla in pista".